Man City-Real : Phil Foden regrette les occasions manquées

Pep Guardiola est ses hommes doivent encore se mordre les doigts en repensant à toutes les occasions qu'ils ont eues pour tuer le match, alors que le Real Madrid n'a eu besoin que de quelques actions pour revenir dans la rencontre. Le match retour au Santiago Bernabeu, stade où tous les exploits et espoirs sont permis, s'annonce déjà électrique. Phil Foden, 3e buteur de son équipe, sait que face à l'équipe reine de la compétition chaque erreur se paie cash.

«Nous avons très bien commencé et nous aurions pu les éliminer. Dans ces matches, nous devons nous procurer plus d'occasions. Nous jouons contre une équipe qui a gagné la Ligue des Champions plusieurs fois et si nous donnons le ballon, ils vont nous punir. C'est quelque chose que nous devons travailler au match retour», révélait le jeune anglais à l'issue de la rencontre.