Angers annonce le départ d’Abdel Bouhazama

Clap de fin après un passage éclair sur le banc d’Angers pour Abdel Bouhazama. Nommé fin novembre dernier pour prendre la suite de Gérald Baticle sur le banc du SCO, le technicien franco-marocain de 54 ans a connu une aventure compliquée et n’a pas su inverser la dynamique des siens. En 14 matches disputés, il a perdu 10 fois pour 3 nuls et 1 victoire (contre Strasbourg Koenigshoffen en Coupe de France). Un bilan très décevant au sein d’une lanterne rouge bien loin de pouvoir sauver. Angers est actuellement dernier à 12 points du premier non relégable.

« Nous avons joué une équipe de Montpellier qui veut s’en sortir. Nous avons fait un non-match. Je vais revoir ma direction, il va falloir faire des choix forts et continuer avec des garçons qui sont prêts à se battre jusqu’au bout pour le Club, les supporters, nos familles. Je vais aligner des joueurs qui ont envie de se battre. Je suis déçu. Nous n’avons pas le droit de perdre comme ça. Il y a des garçons qui se sont donnés à fond, mais il y a aussi une forme d’impuissance des joueurs, de ma part aussi. On s’est fait marcher dessus. On fait un non-match. Je pense que c’est mort pour le maintien» avait-il d’ailleurs lâché ce week-end après une défaite 5-0 contre Montpellier. Angers a décidé de le limoger. «La Direction d’Angers SCO prend acte de la décision d’Abdel Bouhazama de quitter les fonctions qui étaient jusqu’alors les siennes. Son souhait a été annoncé ce mardi 7 mars aux joueurs et au staff au cours d’une réunion» peut-on lire dans un communiqué.

