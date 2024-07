Le surprenant échange tenté par le Bayer Leverkusen pour Martin Terrier

Martin Terrier est à la croisée des chemins. Auteur d’une grosse saison sur le plan personnel lors de l’édition 2021-22, l’attaquant rennais a été stoppé net dans son élan par une terrible blessure, contractée l’année suivante. Écarté des terrains pendant de longs mois en raison d’une rupture des ligaments, le natif d’Armentières a retrouvé la compétition en octobre. Retrouvant progressivement ses marques sur le front de l’attaque rennais, Martin Terrier a bouclé l’exercice précédent avec 9 buts et 3 passes décisives dans la musette pour 35 apparitions toutes compétitions confondues.

Malgré un bilan honorable et des galons de titulaire retrouvé sous les ordres de Julien Stéphan, arrivé l’hiver dernier sur le banc breton, Martin Terrier a récemment fait le point sur sa situation en laissant ouvert la porte à un départ. «Aucune discussion avec le coach ou avec les dirigeants à ce sujet, mon représentant non plus. Je ne connais pas leurs intentions. Mais cela fait quatre saisons que je suis à Rennes, peut-être que le club veut partir sur un autre projet, surtout qu’il n’y aura pas de Coupe d’Europe la saison prochaine, avec de nouveaux joueurs. Ce ne serait pas illogique que le club souhaite renouveler son effectif et que tout le monde puisse s’y retrouver», indiquait-il à ce titre.

Rennes connaît les intentions du Bayer pour Martin Terrier !

Alors qu’il lui reste deux ans de contrat à honorer avec le Stade Rennais, Martin Terrier se rapproche grandement de la sortie après quatre saisons effectuées avec les pensionnaires du Roazhon Park. En ce sens, nous sommes en mesure d’informer qu’un club allemand a manifesté un intérêt concret pour l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Il s’agit du Bayer Leverkusen. Vainqueur de la Bundesliga pour la première fois de son histoire et tenant du titre en Coupe d’Allemagne, le club rhénan espère réitérer les mêmes prouesses la saison prochaine. En vue de rivaliser sur tous les tableaux, le champion d’Allemagne 2024 compte se renforcer sur toutes les lignes.

C’est dans cette perspective que le Bayer Leverkusen a entamé les négociations avec le Stade Rennais. En vue de s’attacher les services de l’international français, le club allemand envisagerait la possibilité d’inclure l’arrivée dans l’autre sens d’Adam Hlozek, attaquant tchèque de 21 ans apparu à 36 reprises avec les Pillendreher pour 7 buts et 5 passes décisives et proposé par le passé à Lens. Sous réserve d’un accord entre toutes les parties, dans la mesure où des derniers détails restent à régler, Martin Terrier pourrait devenir le 6e joueur à quitter Rennes cet été et rejoindrait ainsi son ancien coéquipier, Jeanuël Belocian, recruté au début du mercato estival.