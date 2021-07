PSG : Sergio Ramos confirme l'appel de Neymar

La suite après cette publicité

Jeudi dernier, le Paris Saint-Germain réalisait un gros coup en s'offrant le défenseur central expérimenté, Sergio Ramos, pour deux saisons. Alors qu'il aurait pu rester au Real Madrid, l'Espagnol de 35 ans a avoué avoir échangé avec Neymar avant de venir au PSG. «Avec Neymar, on parle ensemble depuis six ou sept ans. En dépit du fait qu'il a été joueur du Barça et moi du Real, on a toujours eu tous les deux une relation d'amitié extraordinaire», a-t-il confié dans L'Equipe.

Avant de confirmer la rumeur selon laquelle la star brésilienne aurait poussé pour la venue de Sergio Ramos à Paris. «Oui, oui. C'est vrai. Mais avant de rejoindre une nouvelle équipe, il est toujours profitable de parler avec plusieurs joueurs, avec le président (Nasser al-Khelaïfi), avec Leonardo, avec Pochettino. Tous m'ont convaincu à leur manière.»