Le sélectionneur du Brésil en dit plus sur l’avenir de Neymar

Depuis plus de 10 ans, la Seleção construit son équipe autour de Neymar. Sauf que la star brésilienne est actuellement blessée et ne devrait pas revenir avant le milieu de l’été. Le nouveau sélectionneur du Brésil, Dorival, le sait et semble vouloir passer à autre chose, comme il l’indique à BandSports : « nous devons apprendre à jouer sans Neymar, en respectant le fait qu’il est l’un des grands du football mondial et en réalisant qu’avec Neymar concentré, entraîné et préparé, l’équipe nationale est très forte. »

Il explique également que la pression ne sera plus sur un seul homme, mais sur l’équipe en entière : « sans Neymar, ce ne sera pas différent, mais naturellement, chacun d’entre nous devra assumer un peu plus, afin de ne pas laisser toute cette responsabilité, ce fardeau excessif, à un joueur comme Neymar. (…) Ce que je vois, c’est que nous avons besoin de cette répartition des responsabilités, où chacun participe et prend un peu plus, et développe naturellement ses conditions, afin que le manque d’un joueur comme Neymar puisse être compensé sur le terrain ». Il en appelle donc à ses cadres pour performer dans les prochains mois. Dorival va connaître ses débuts avec la Seleção lors du match amical contre l’Angleterre, au stade de Wembley. Le Brésil, qui n’a plus gagné depuis quatre matches, se prépare à la Copa America 2024 aux États-Unis.