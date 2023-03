OM : les sacrifices de Mattéo Guendouzi sur son positionnement

La suite après cette publicité

S’il est un milieu de terrain à vocation défensive de formation, l’international français Mattéo Guendouzi (23 ans, 7 sélections) a souvent connu le poste de milieu offensif droit au soutien du buteur, Alexis Sanchez. En conférence de presse avant de recevoir le Montpellier HSC ce vendredi soir pour le match inaugural de la 29e journée de Ligue 1 - l’occasion pour la formation phocéenne de mettre provisoirement la pression sur le leader parisien, le numéro 6 de l’OM s’est exprimé sur le choix de son entraîneur, Igor Tudor, de le faire jouer un cran plus haut, tout en confiant préférer être placé au cœur du jeu.

«J’ai joué sous l’attaquant. Le coach me met au poste où je suis le plus bénéfique pour l’équipe, mais c’est vrai que je me sens mieux dans le double pivot. Je me sens plus à l’aise à ce poste, c’est là où je peux exprimer mes qualités et j’ai mes repères mais il faut d’abord penser à l’équipe avant de penser à soit. Sous l’attaquant, ça ne correspond à mes critères de base mais je l’ai bien fait plusieurs fois. Mais c’est vrai que parfois je n’étais pas au mieux. A ce poste je touche moins le ballon, et je me sens parfois inutile mais il faut s’adapter pour l’équipe. Il faut savoir s’adapter à n’importe quelle position. (…) Sampaoli et Tudor, ce n’était pas le même football. Quand j’étais plus haut avec Sampa, j’avais plus de liberté et je pouvais changer avec les mecs derrière.»

