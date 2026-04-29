L’OM ouvre son quartier dans Roblox

L’Olympique de Marseille franchit un cap dans sa stratégie numérique avec le lancement de OM District sur Roblox, une plateforme qui rassemble des dizaines de millions d’utilisateurs chaque jour. Le club phocéen devient ainsi le premier en France à proposer une expérience immersive de cette ampleur, en créant un univers virtuel pensé comme un prolongement de son identité et de son territoire.

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Ce quartier digital plonge les utilisateurs au cœur de Marseille, avec une reconstitution de lieux emblématiques et des expériences interactives aux couleurs du club. Aves des mini-jeux, de la personnalisation d’avatars et des objets virtuels, l’OM cherche à séduire une nouvelle génération de supporters, tout en exportant son image à l’international et en transformant ses fans en véritables ambassadeurs numériques.