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Ligue 1

L’OM ouvre son quartier dans Roblox

Par Valentin Feuillette
1 min.
L'Orange Vélodrome, stade de l'Olympique de Marseille. @Maxppp

L’Olympique de Marseille franchit un cap dans sa stratégie numérique avec le lancement de OM District sur Roblox, une plateforme qui rassemble des dizaines de millions d’utilisateurs chaque jour. Le club phocéen devient ainsi le premier en France à proposer une expérience immersive de cette ampleur, en créant un univers virtuel pensé comme un prolongement de son identité et de son territoire.

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Olympique de Marseille
𝐎𝐌 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭 𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞 !

Première expérience virtuelle lancée par un club de football français sur 𝗥𝗼𝗯𝗹𝗼𝘅, OM District invite les fans du monde entier à explorer un univers digital inspiré de Marseille et de l'𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗲́ 𝗼𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲 💙

👉
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Ce quartier digital plonge les utilisateurs au cœur de Marseille, avec une reconstitution de lieux emblématiques et des expériences interactives aux couleurs du club. Aves des mini-jeux, de la personnalisation d’avatars et des objets virtuels, l’OM cherche à séduire une nouvelle génération de supporters, tout en exportant son image à l’international et en transformant ses fans en véritables ambassadeurs numériques.

Pub. le - MAJ le
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