Barça : la réaction inattendue de Lewandowski sur l’intérêt en Serie A

En fin de contrat en juin prochain, Roberto Lewandowski est l’une des premières attractions du prochain mercato d’été à faire parler de lui. Dans une interview accordée à SportWeek, le magazine hebdomadaire vendu en kiosque ce samedi avec La Gazzetta dello Sport, l’attaquant polonais n’a pas voulu trop parler de son futur. «Honnêtement, je n’ai rien à dire aujourd’hui sur mon avenir, je suis sincère. L’objectif est de terminer la saison avec le maximum de victoires, de buts et de titres. On verra ensuite. Je n’y pense pas et je n’ai pas encore pris de décision, ce n’est pas une priorité pour le moment», a-t-il d’abord réagi, à l’heure où des rumeurs insistantes l’envoient du côté de Chicago en MLS.

La suite après cette publicité

Sur les tablettes de la Juventus et de l’AC Milan, l’ancien buteur du Bayern a également parlé de cet intérêt grandissant en Serie A. «Avez-vous déjà été proche de la Serie A ? En 2010, j’étais encore en Pologne et sur le point de rejoindre le Borussia Dortmund. Le Genoa voulait me recruter et m’a donc invité à un match contre la Sampdoria. J’étais curieux de découvrir le club, le stade et l’ambiance. Par ailleurs, pour être juste envers ceux qui s’étaient intéressés à moi, je suis venu assister au derby à Marassi. C’est la seule fois de ma vie où j’ai eu affaire à une équipe italienne. Je trouve le championnat italien très compétitif, les matchs sont généralement âprement disputés et ce n’est pas toujours la même équipe qui l’emporte. En Ligue des champions, on a vu la Juventus en finale, puis l’Inter en finale également. Pour moi, il ne semble pas y avoir de crise». Un joli appel du pied.