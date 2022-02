Real Madrid-PSG : les places seront chères

Ce mardi, le Paris SG et le Real Madrid se défient, au Parc des Princes, en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Un choc au sommet que toute l'Europe attend. Et ceux qui veulent prendre rendez-vous pour le retour sont désormais fixés.

As explique que la Casa Blanca a publié les tarifs des places pour la réception du PSG, le 9 mars. Les montants oscillent entre 70 et 410 €. On parle des chiffres les plus élevés depuis le début de la saison pour le club merengue.

