Kamaldeen Sulemana plaît à Southampton et au PSV Eindhoven

La suite après cette publicité

Très peu utilisé cette saison par Bruno Genesio (13 matchs de L1, 1 but), Kamaldeen Sulemana pourrait voir son avenir se dessiner ailleurs qu’à Rennes. Arrivé à l’été 2021 pour 17 M€ en provenance de Nordsjælland, l’ailier de 20 ans, sous contrat avec le club breton jusqu’en juin 2026, n’a jamais justifié les espoirs placés en lui et le montant de son transfert.

Selon les informations de L’Équipe, l’international ghanéen (15 sélections, 0 but) serait suivi par Southampton et le PSV Eindhoven. Une première offre à hauteur de 15 M€, plus 2 de bonus, aurait même été formulée par le club néerlandais, alors que les Saints auraient eux soumis une proposition autour de 17 M€. Si les blessures de Martin Terrier et d’Arnaud Kalimuendo auraient pu lui permettre d’accumuler du temps de jeu, le choix des dirigeants bretons de faire venir Karl Toko Ekambi devrait conforter Sulemana dans sa volonté de changer d’air.

À lire

Rennes : les premiers mots de Karl Toko Ekambi