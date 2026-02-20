Menu Rechercher
Commenter 13
Ligue 1

Brest : le but du KO de Ludovic Ajorque face à l’OM

Par Josué Cassé
1 min.
Ajorque @Maxppp
Brest 2-0 Marseille

Pour sa première sur le banc de l’Olympique de Marseille, Habib Beye est en train de vivre un cauchemar. Rapidement mené dans cette rencontre face au Stade Brestois après l’ouverture du score de Ludovic Ajorque, le club marseillais a un peu plus coulé dans la foulée.

La suite après cette publicité
L1+
🥵 𝗟'𝗛𝗢𝗠𝗠𝗘 𝗗𝗨 𝗦𝗢𝗜𝗥 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗨𝗜 !

Ajorque met K.O l'OM en inscrivant un doublé !
Voir sur X

Sur une merveille de centre de Magnetti, Ajorque s’imposait face à Pavard pour tromper Rulli d’une nouvelle tête délicieuse (2-0, 29e). Dos au mur, l’OM va désormais devoir réagir, au risque de plonger dans une crise encore plus profonde…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Brest
Ludovic Ajorque

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Brest Logo Brest
Ludovic Ajorque Ludovic Ajorque
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier