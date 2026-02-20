Ligue 1
Brest : le but du KO de Ludovic Ajorque face à l’OM
Pour sa première sur le banc de l’Olympique de Marseille, Habib Beye est en train de vivre un cauchemar. Rapidement mené dans cette rencontre face au Stade Brestois après l’ouverture du score de Ludovic Ajorque, le club marseillais a un peu plus coulé dans la foulée.
Sur une merveille de centre de Magnetti, Ajorque s’imposait face à Pavard pour tromper Rulli d’une nouvelle tête délicieuse (2-0, 29e). Dos au mur, l’OM va désormais devoir réagir, au risque de plonger dans une crise encore plus profonde…
