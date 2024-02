Barça : nouveau rebondissement sur un dossier bouillant !

Le cas Gavi fait encore jaser en Catalogne. Ce jeudi matin, la radio espagnole RAC1 rapportait que le Barça et LaLiga étaient parvenus à un accord pour l’enregistrement du joueur de 19 ans en tant que membre de l’équipe première à toutes fins utiles. Une décision intervenant après plusieurs mois d’imbroglios entre la présidence du championnat d’Espagne et la justice barcelonaise… Oui mais voilà, quelques heures plus tard, un nouveau rebondissement est à noter. En effet, Sport affirme de son côté qu’aucun accord a été trouvé.

Une tendance directement confirmée par LaLiga, niant le fait que «les deux parties aient renoncé au différend juridique qu’elles entretenaient». Et de préciser : «LaLiga travaille sur les rapports pertinents pour étayer sa position lorsque les prochaines dates d’audience seront fixées». Pour rappel, Gavi est lui absent des terrains depuis novembre 2023 après avoir contracté une rupture des ligaments croisés du genou lors d’un rassemblement avec la Roja. La suite au prochain épisode…