PSG : Mauricio Pochettino en a ras-le-bol

A quoi joue Mauricio Pochettino ? Nommé entraîneur du Paris Saint-Germain le 2 janvier dernier afin de prendre la suite de Thomas Tuchel, remercié le 24 décembre, le technicien argentin reprenait du service après près d'une année sans banc. Mais le bilan de l'ancien coach de Tottenham à la tête de l'écurie parisienne n'a pas été vraiment glorieux. Le club de la capitale a, en effet, terminé l'année avec une Coupe de France et un Trophée des Champions.

Un maigre bilan pour le club de la capitale, qui a laissé le titre en Ligue 1 au LOSC et qui a été éliminé en demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City, après un joli parcours malgré tout (Barcelone et Bayern Munich éliminés). Le jeu proposé par le PSG version Pochettino n'a pas non plus emballé les foules. Malgré cela, les pensionnaires du Parc des Princes étaient relativement sereins concernant l'avenir, eux qui avaient fait signer le coach argentin jusqu'en 2022.

Pochettino a bien discuté avec Tottenham

Mais depuis plusieurs jours maintenant, les Franciliens sont aussi concernés par cette valse des entraîneurs qui touche l'Europe. Tout a commencé le 24 mai dernier. Ce jour-là, le média britannique The Independent a annoncé que Tottenham étudiait la possibilité de faire revenir cet été Mauricio Pochettino, un coach qui connaît bien la maison et qui ne serait pas contre l'idée. Une rumeur qui a été confirmée par The Athletic le 27 mai.

La publication anglaise a assuré que Pochettino songeait déjà à quitter Paris et que le retour de flamme de Tottenham l'aurait convaincu de s'en aller. L'environnement régnant au sein de l'écurie française et le peu de marge de manœuvre dont il bénéficierait l'auraient convaincu de plier bagage. Pourtant, le même jour, le PSG publiait un entretien de son entraîneur qui exposait ses projets pour la saison à venir et qui se projetait donc. Leonardo comme plusieurs sources au sein du PSG ont assuré que le coach allait continuer.

L'Argentin pourrait partir même sans point de chute

Mais la réalité serait bien différente. Mauricio Pochettino a bien discuté avec les Spurs. Il aurait même fixé ses conditions pour revenir, notamment celle d'avoir les plein pouvoirs. Mais alors que le dossier traînait ces derniers jours, il a été relancé hier. On a appris que Tottenham avançait sur la piste menant à Antonio Conte. Une mauvaise nouvelle pour l'Argentin, qui serait prêt à claquer la porte de Paris malgré tout. C'est en tout cas ce qu'affirme La Repubblica ce jeudi.

La publication italienne explique que l'entraîneur du PSG n'est plus heureux dans la capitale et qu'il a bien œuvré en coulisses pour rejoindre Londres. Mais elle va plus loin en précisant qu'il serait lassé par l'ambiance au sein du club, pollué par "des guerres internes" et un vestiaire divisé en clans. Il serait aussi prêt à partir et ne pas avoir de club l'année prochaine pour éviter de revivre ses angoisses. Des échos qui traduisent un certain malaise avec le PSG et notamment Leonardo, avec lequel les relations sont froides. La mise au point de Mauricio Pochettino, plus silencieux que jamais, est attendue !