Conference League, AS Roma : le gros coup de gueule de José Mourinho contre l'arbitrage

La Roma est une nouvelle fois passée à côté de son sujet durant cette 4e journée de Conference League. Deux semaines après avoir été étrillé en Norvège sur la pelouse du Bodo/Glimt (6-1), le club de la capitale italienne n'a pas réussi à battre à domicile son modeste adversaire. Menée deux fois au score, la Louve s'en est tirée avec un match nul 2-2, El Shaarawy (54e) et Ibanez (84e) répondant à Solbakken (45e+1) et Botheim (65e).

Malgré cette nouvelle contre-performance, les Italiens ont toujours leur destin en main et occupent la 2e place, un point derrière l'actuel leader du championnat norvégien, mais José Mourinho a poussé un gros coup de gueule après la rencontre. Il en voulait à l'arbitrage qu'il estime ne pas avoir été à la hauteur après avoir oublié de siffler deux penaltys en faveur de son équipe. C'est ce qu'il a expliqué à Sky Sport Italia une fois la rencontre terminée

Mourinho : «l’arbitrage a été décisif»

«On a fait beaucoup d'erreurs d'un point de vue technique, reconnaît-il d'emblée. En première mi-temps, de nombreux revirements dans la médiane, même Zaniolo et Mkhitaryan n'ont pas fait grand-chose. Il y a deux penaltys non sifflés, et eux, c’est deux tirs, deux buts. Nous, on a beaucoup tiré au but. Maintenant, l'arbitre rentre chez lui, en Grèce. Au match aller, je n'ai rien dit sur les arbitres parce qu'il y avait nos erreurs. Aujourd'hui, les fautes étaient claires. Je ne comprends pas. Peut-être dans cette Conference League il y a des gens qui débutent leur carrière au niveau international.»

Mourinho a tiré à boulets rouges, mais oublie également de préciser que la VAR ne peut corriger certaines erreurs puisqu'elle n'est pas présente en Conference League. «On peut parler pendant des heures de technique, de tactique… Mais ce soir, il y a deux penaltys nets. (...) L’arbitrage a été décisif. Nous n’avons pas fait un grand match. Nous avons raté beaucoup de choses en première mi-temps, il y a eu beaucoup d’erreurs au milieu de terrain mais ce soir, il y a deux penaltys oubliés. » Pour Mourinho et la Roma, ça commence à faire beaucoup...