Liverpool a bouclé l'arrivée de deux nouvelles recrues !

À peine le mercato hivernal ouvert, Liverpool enregistre déjà deux premières arrivées. Selon The Athletic, les Reds auraient récupéré le jeune défenseur central du Celta de Vigo, Stefan Bajcetic. Âgé de 16 ans, il arriverait sur les bords de la Mersey contre environ 250 000 € et viendra dans un premier temps renforcer la réserve.

La suite après cette publicité

The Athletic rapporte également que les dirigeants anglais ont beaucoup travaillé pour que la signature intervienne avant le 1er janvier, date à laquelle le Royaume-Uni quitte l’Union européenne. En effet, à compter d’aujourd’hui, les clubs anglais ne peuvent plus recruter de joueurs étrangers de moins de 18 ans. Un autre jeune défenseur devrait également arriver, Calum Scanlon, 15 ans, en provenance de Birmingham. L’arrière gauche devrait rapporter un peu plus de 400 000 € au 18ème de Championship.