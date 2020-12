BL : Stuttgart domine d'une courte tête le Werder Brême

Match entre deux clubs historiques du championnat allemand, le duel qui opposait le Werder Brême et le VfB Stuttgart s'annonçait alléchant. En ce début de saison, les deux équipes ont montré de belles choses même si elles restaient sur des dynamiques négatives avec 4 matches nuls et 1 défaite sur les 5 derniers matches de part et d'autre. Descendues de ce fait en milieu de tableau, les deux formations pouvaient donc se relancer.

C'est finalement, le VfB Stuttgart qui a réussi à s'en sortir grâce au buteur maison Silas Wamangituka. L'ancien joueur du Paris FC a transformé un penalty (31e) et s'est offert un doublé en fin de match (90e +1). Le Werder Brême a réduit le score immédiatement via Davie Selke (90e +3) mais cela n'a pas suffit. Au classement Stuttgart est désormais huitième grâce à cette victoire 2-1 tandis que le Werder Brême est douzième.

