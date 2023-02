PSG : la mise au point de Christophe Galtier sur son avenir

La suite après cette publicité

Un ouf de soulagement. Voilà comment résumer la victoire du Paris Saint-Germain contre le LOSC, ce dimanche après-midi (4-3). Malmenés tout au long de la partie alors qu’ils gagnaient 2-0 en début de match, les Parisiens ont finalement réussi à renverser la rencontre grâce à un grand Kylian Mbappé, élu homme du match par notre rédaction. Avant un coup-franc décisif de Lionel Messi, dans les derniers instants de la partie. De quoi mettre fin à la mauvaise série parisienne, qui était de trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues.

Après la rencontre, Christophe Galtier a d’ailleurs salué la réaction de ses joueurs. «Le terme, c’est soulagement. C’est l’ascenseur émotionnel. Le match était très important pour tout le monde, pour les joueurs, pour moi. On savait qu’une victoire était obligatoire pour réenclencher une dynamique. Il y a beaucoup de choses à dire sur le match. L’histoire est incroyable», a-t-il d’abord réagi au micro de Prime Video, avant de revenir sur le scénario incroyable de la rencontre.

Christophe Galtier soutenu par sa direction

«On a 20 premières minutes très intéressantes. On mène 2-0 et là… On perd de la concentration. On commence à s’énerver à 2-1. On a perdu l’énergie, c’est une leçon qu’il faudra retenir. On encaisse un penalty, puis ils prennent l’avantage. C’est compliqué à ce moment-là», a ajouté le technicien parisien, avant de saluer l’entrée en jeu de Warenn Zaïre-Emery. «Zaire-Emery ? Il est bien rentré, à son poste. Il a cette capacité à gagner des ballons et à percuter».

Enfin, Christophe Galtier a tenu à revenir sur la situation délicate du club et assure qu’il n’a jamais été contesté, ces derniers jours. «Un entraîneur qui perd quatre matchs d’affilée, encore plus au PSG, est évidemment en difficulté, il peut y avoir du doute autour. Ce que je peux vous dire, c’est que j’ai le soutien permanent de ma direction sportive et de mon président, c’est très important», avoue l’homme de 56 ans. Une victoire importante pour le groupe parisien, avant le match retour contre le Bayern Munich, le 9 mars prochain.