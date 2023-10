Naples : Rudi Garcia en pleine tempête

La suite après cette publicité

Naples est quatrième de Serie A mais c’est la crise à chaque défaite. Malheureusement pour son entraîneur Rudi Garcia, il y en a déjà eu 3 toutes compétitions confondues, et toutes à domicile. Hier, Naples s’est fait surprendre par une superbe Fiorentina, victorieuse 3-1, et le stade a sifflé l’entraîneur français. Une nouvelle fois, l’un de ses joueurs a exprimé son mécontentement au moment de son remplacement. Après Osimhen et Kvaratskhelia, c’est Politano qui a eu un geste de la main à la 57e minute, lorsqu’il a dû céder sa place.

Sifflé par le public, contesté par ses propres joueurs, Rudi Garcia semble en pleine tempête à chaque défaite. C’est là la difficulté d’entraîner une équipe comme Naples, surtout après une saison qui l’a sacrée championne d’Italie. Au micro de DAZN, le Français a assumé la responsabilité de la défaite. « La responsabilité de cette défaite est la mienne, je ne m’y attendais pas. (…) Quand tu perds à domicile comme ça, en ne commettant que quatre fautes dans tout le match, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu défends sans agressivité, tu souffres. Et même avec de nouveaux joueurs, rien n’a changé. C’était évidemment une mauvaise journée pour nous. »

Fracassé par la presse italienne

Le mea culpa de Garcia ne changera pas grand-chose au traitement médiatique qui lui est réservé. Depuis la première défaite de la saison, contre la Lazio, ses choix sont régulièrement remis en cause par la presse italienne. Ce lundi, La Gazzetta dello Sport n’y va pas avec le dos de la cuillère. « Garcia a déconstruit le Naples de Spalletti, mais le nouveau look n’est toujours pas clair : peu importe si ce n’est pas clair pour nous, mais l’impression est que ce n’est pas clair non plus pour les joueurs », peut-on notamment y lire.

Les remplacements et choix tactiques de l’ancien coach de l’OM et de l’OL sont pointés du doigt. Pendant que la Fiorentina, engagée en Ligue Europa Conférence, faisait tourner son effectif, Naples se présentait avec le même onze que celui aligné contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Vincenzo Italiano, l’entraîneur de la Viola, était dans le viseur du Napoli cet été, et les comparaisons entre la qualité de jeu offerte par les deux formations hier soir fleurissent… Malgré le soutien du président Aurelio de Laurentiis, Rudi Garcia est sur la sellette. Heureusement, ce sont deux déplacements qui l’attendent. Avec obligation de victoire ou presque.