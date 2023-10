Napoli : un troisième joueur napolitain s’en prend à Rudi Garcia

Alors que le Napoli a chuté à domicile, ce dimanche soir en championnat, contre la Fiorentina, un nouvel événement est venu perturber l’ambiance au sein du groupe napolitain. Auteur d’une belle prestation individuelle, Matteo Politano a été remplacé à la 56e minute du match et a fait part de sa colère après ce choix de Rudi Garcia. Il est sorti de l’autre côté du terrain, n’a pas serré la main de son coéquipier Jens Cajuste puis a fait un geste de la main vers son entraîneur.

Quelques semaines après les épisodes déjà tendus avec Victor Osimhen puis Khvicha Kvaratskhelia, Rudi Garcia doit encaisser une nouvelle désillusion avec un joueur important de son équipe. Les semaines passent et le poste de l’ancien tacticien de l’OL et de l’OM est de plus en plus remis en cause. Actuellement classé à la 5ème position, le Napoli a d’ores et déjà pris un certain retard sur ses concurrents directs dans la course au titre.