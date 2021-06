EdF : le duo Mbappé-Giroud brille à l'entraînement

La suite après cette publicité

Ce jeudi, l'équipe de France s'entraînait sur la pelouse du Stade Pierre-Pibarot, à Clairefontaine. Karim Benzema et Antoine Griezmann sont restés aux soins pendant que leurs partenaires s'adonnaient à un réveil musculaire et des jeux de passes.

Après quelques étirements, mais sans Paul Pogba et Adrien Rabiot spectateurs, les Bleus, avec Mike Maignan et Steve Mandanda dans le champ (Hugo Lloris s'est entraîné seul avec Franck Raviot, le coach des gardiens), s'affrontaient sur terrain réduit, avec des petits buts. Une petite opposition ludique (trois touches de balle, ballon au sol) au cours de laquelle l'équipe emmenée par Kylian Mbappé et Olivier Giroud l'a largement emporté. Les deux hommes se sont d'ailleurs bien trouvés et ont beaucoup marqué. Avec un petit geste amical du buteur de Chelsea pour la star du PSG en fin de séance. De quoi éteindre le début de polémique ?