Samuel Umtiti a de la peine pour l’OL

Formé à l’OL, Samuel Umtiti était présent en conférence de presse ce lundi. L’occasion pour le nouveau défenseur de Lille de revenir sur la situation compliquée de son ancien club. Devant les journalistes et avant la réception du Stade de Reims, mardi soir, le joueur de 29 ans a confié son désarroi quant à la dynamique du club rhodanien, dix-septième de Ligue 1. Pour autant, l’intéressé compte bien devancer les Lyonnais en fin de saison.

«Une équipe comme Lyon, pour moi, se doit de jouer le haut du tableau. J’ai été formé là-bas, quand j’ai commencé à jouer, c’était ça, il y avait cette mentalité de gagner tous les matches. Après, il y a des choses que je ne maîtrise pas, je ne sais pas comment ça se passe à l’intérieur du club. Mais c’est vrai que ça me désole un peu de voir cette équipe en bas du classement. Je leur souhaite de retrouver une stabilité, au club et à l’équipe. Mais j’espère qu’on finira devant eux, c’est le plus important !»