FC Barcelone : le constat lucide de Xavi après l'élimination en Ligue des Champions

Le FC Barcelone possédait son destin entre les mains avant le choc face au Bayern Munich. Deuxième du groupe E avec sept points avant la rencontre, le Barça devait absolument l'emporter pour valider son billet pour les huitièmes de finale. Malheureusement, la soirée fut un véritable cauchemar pour les hommes de Xavi, battus sèchement 3-0 grâce à des réalisations signées Müller (34e), Sané (43e) et Musiala (62e). Pire, Benfica l'emportait sur sa pelouse face au Dynamo Kiev (2-0) et chipait donc la deuxième place aux Blaugranas. Ces derniers ne verront donc pas les huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions continentales.

La suite ? La Ligue Europa, une compétition que les pensionnaires du Camp Nou n'ont plus disputé depuis la saison 2003-2004, soit la première saison d'un certain Ronaldinho sous le maillot barcelonais... Avant la rencontre, Xavi avait promis une détermination sans faille de ses ouailles. L'ancien coach d'Al Sadd avait martelé sa volonté d'écrire l'histoire. Un vœu qui ne sera hélas pas exaucé... Inférieur dans tous les compartiments du jeu au Bayern, le FC Barcelone n'a jamais semblé en mesure de rivaliser avec son adversaire. Quelques minutes après la fin du match, Xavi a décrypté la prestation des siens. Avec une certaine justesse.

Xavi vise une victoire finale en Ligue Europa

« Aujourd'hui, ils étaient meilleurs, supérieurs. Nous avons essayé. Nous avons exercé une forte pression et leur avons pris le ballon. En première mi-temps, je dirais qu'ils ont eu le dessus et qu'ils nous ont maîtrisés. C'est la dure réalité que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle phase. Nous devons être beaucoup plus exigeants envers nous-mêmes. Il faut que ce soit un tournant pour changer beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous n'avons pas concouru. Notre réalité, c'est l'Europa League. Nous allons faire face à cette réalité avec toute la dignité du monde. Nous allons travailler pour amener le Barça là où il mérite d'être, c'est-à-dire pas en Europa League. Ça m'énerve vraiment de faire face à notre réalité, que notre réalité soit ça. Il n'y a pas d'autre moyen », a lâché, frustré, le nouveau technicien du Barça.

Fort logiquement affecté par cette élimination précoce, l'ancien milieu de terrain préfère désormais se focaliser sur la suite, avec un objectif limpide : remporter la Ligue Europa. « Le Barça ne mérite pas ça. Il y a beaucoup de circonstances qui nous ont amenés à être comme ça. Je me sens responsable. Je pensais qu'on pouvait le faire et on ne l'a pas fait. Celui qui essaie n'échoue jamais. Aujourd'hui, une nouvelle phase commence et nous allons travailler très dur pour mettre le Barça là où il mérite d'être. L'Europa League est notre réalité et nous devons essayer de la gagner. C'est notre objectif. » Rendez-vous est pris...