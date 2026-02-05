League Cup : Pep Guardiola veut changer le règlement pour Marc Guéhi

Les Skyblues ne vont pas se laisser faire avant la finale de League Cup. En effet, Manchester City compte saisir l’EFL (ligue de football anglaise) pour tenter d’assouplir le règlement de la compétition afin de permettre à sa recrue Marc Guehi (25 ans) de disputer la finale face à Arsenal, le 22 mars à Wembley. Arrivé pour 20 millions de livres sterling, le défenseur anglais est actuellement inéligible en raison des règles du tournoi. Une situation délicate dans les rangs de City, qui agace fortement l’entraîneur de la formation, Pep Guardiola après la demi-finale retour remportée face à Newcastle (3-1). Le technicien espagnol a d’ailleurs confirmé avoir demandé au club d’intervenir auprès des instances, rappelant que le règlement a déjà évolué cette saison, permettant à certains joueurs de représenter deux équipes dans la même édition.

« J’espère que nous pourrons les convaincre, parfois, c’est difficile à comprendre. Apparemment, Marc ne pouvait pas jouer le match retour parce qu’il n’a pas joué le match aller. Maintenant, c’est la finale, alors pourquoi ne devrait-il pas jouer ? Pourquoi pas ? Nous payons son salaire, nous l’engageons comme joueur. C’est logique », a-t-il déclaré au Daily Mail. Le coach a ensuite poursuivi avec assurance : « nous allons écrire une lettre, et j’espère qu’ils pourront la changer et qu’il pourra jouer ». Malgré le peu de probabilité, Guardiola a ajouté que cela sera presque impossible au vu des restrictions outre-Manche.