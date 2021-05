Fulham : 3 joueurs vont faire leur retour en Ligue 1

Fulham va donc faire le yo-yo. Deux ans après descendu en Championhsip, un an après être remonté en Premier League, le club de la capitale anglaise repart à l'étage inférieur. La défaite face à Burnley lundi soir (2-0) aura été celle de trop (18e du classement). La terrible fin de saison a complètement condamné les Cottagers. Revenus un moment dans les clous après un départ très compliqué, ils ont fini par exploser en vol avec cette série de 6 défaites et un nul.

Les derniers matches risquent d'être longs à disputer surtout qu'en coulisses on tente déjà de sauver ce qui peut l'être. En attendant de savoir si Scott Parker poursuit l'aventure, son effectif va connaître un profond lifting. Et pas mal de joueurs appartenant à des clubs de Ligue 1 ou des anciens de notre championnat sont concernés. On pense en premier lieu à Alphonse Areola. En difficulté au tout début de saison, le champion du monde a connu du mieux mais ça n'a pas suffi pour sauver son club.

Areola, Andersen et Maja vont revenir en France... pour le moment

Toujours sous contrat avec le PSG jusqu'en 2023, il se serait bien vu rester à Londres où sa famille se sent bien. Mais avec la relégation de Fulham, la donne change et il ne sera pas possible de la conserver. Prêté deux saisons de suite, le gardien va donc faire son retour à Paris. Les autres éléments prêtés ne seront pas conservés comme Ademola Lookman (RB Leipizg) mais surtout Joachim Andersen. Lui aurait sans doute souhaité rester mais le Danois a fait grimper sa cote et il ne serait pas du tout impossible de le voir en Angleterre la saison prochaine. L'OL n'a pour le moment pas planifier son retour d'autant que Tottenham l'aurait dans son viseur à en croire The Athletic. Et quid de Jean Michaël Seri, prêté lui à Bordeaux et sous contrat jusqu'en 2022 avec Fulham ?

Toujours à Bordeaux, Josh Maja va lui y faire son retour. Prêté cet hiver, l'attaquant ne verra pas l'option d'achat de 10,5 M€ être levée. Il ne fera pas de vieux os non plus en Gironde où son club parent est en grosses difficultés financières. Sa vente apportera un peu d'oxygène. Mario Lemina non plus ne restera pas, lui qui a été prêté par Southampton cette saison. L'obligation d'achat de 8 M€ ne peut plus être validée comme le club ne s'est pas maintenu. Enfin, il n'est pas prêté mais André-Frank Zambo Anguissa ne manquera pas de courtisans, lui qui a réalisé une belle saison. Sous contrat jusqu'en 2023, le milieu de terrain de 25 ans possède une belle cote confirme d'ailleurs The Athletic, à propos de l'ancien Marseillais, qui avait tout de même été acheté 25 M€ à l'été 2018.