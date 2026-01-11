Serie A : Christopher Nkunku et Milan arrachent le nul face à la Fiorentina

Après la victoire de Parme un peu plus tôt ce dimanche, la 20e journée de Serie A se poursuivait avec une belle affiche entre la Fiorentina et l’AC Milan. Deuxième au coup d’envoi, le club milanais a finalement réalisé une mauvaise opération au classement. Accrochés à la pause, les coéquipiers de Christian Pulisic craquaient au retour des vestiaires.

Sur corner, Pietro Comuzzo surgissait et permettait à la Viola de prendre l’avantage. Menés, les Rossoneri égalisaient finalement sur le gong par l’intermédiaire de Christopher Nkunku (1-1, 90e). Avec ce résultat (1-1), la Fiorentina reste à une dangereuse 18e place, l’AC Milan stagne au 2e rang, mais se retrouve désormais sous la pression de l’AS Roma et de Naples.