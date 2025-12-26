Les enfants de Diogo Jota vont fouler la pelouse d’Anfield lors de Liverpool-Wolves

Ce samedi, Anfield s’apprête à vivre un moment émouvant avant le match de Premier League entre Liverpool et Wolverhampton. Selon le Times, les enfants de Diogo Jota, Dinis et Duarte, fouleront la pelouse pour accompagner les mascottes, en hommage à leur père disparu tragiquement en juillet dernier dans un accident de voiture, aux côtés de son frère André Silva.

Cette rencontre sera la première entre les deux anciens clubs de Jota depuis le drame. La présence de ses enfants sur le terrain permettra aux supporters de rendre hommage à l’attaquant portugais et de célébrer son héritage au sein de Liverpool, qui a par ailleurs retiré son maillot numéro 20 en signe de respect…