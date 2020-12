PL : Manchester City dispose tranquillement de Fulham

Onzième du classement de Premier League (mais avec un match en moins) au coup d’envoi, Manchester City était dans l’obligation de l’emporter pour revenir, au mieux, à hauteur de Leicester (4e), qui joue demain face à Sheffield United. Contre Fulham, modeste 17e et plus mauvaise défense du championnat, les Citizens partaient avec les faveurs des pronostics. Et ça ne s’est pas démenti.

Dès la cinquième minute, Raheem Sterling, parfaitement lancé par Kevin De Bruyne, trompait facilement Alphonse Areola d’un tir croisé (1-0). Vingt minutes plus tard, l’international anglais provoquait un penalty. Une sentence transformée par De Bruyne (2-0, 25e). City n’avait alors plus qu’à gérer. La deuxième période n’a pas donné lieu à plus d’actions dangereuses de part et d’autre, hormis une tentative de De Bruyne sauvée par Areola (57e). Au classement, les hommes de Pep Guardiola grimpent provisoirement à la 4e place. Les Cottagers restent 17es, mais peuvent à nouveau entrer dans la zone rouge si WBA l’emporte demain contre Crystal Palace.

