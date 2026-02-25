Menu Rechercher
Ligue des Champions

La réponse taquine de Luis Enrique sur le futur adversaire du PSG en 1/8es

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
PSG 2-2 Monaco

Le Paris Saint-Germain a été tenu en échec à domicile par l’AS Monaco, (2-2), mais le club de la capitale verra bien les huitièmes de finale. Il saura d’ailleurs vendredi prochain s’il affrontera Chelsea ou le FC Barcelone. Invité à donner le nom de son adversaire favori, Luis Enrique a fait exprès de ré »pondre à côté.

« Chelsea ou Barça ? C’est très facile, ce sera Chelsea ou Barcelone. Pour le premier match, je voudrais jouer à domicile (le PSG est déjà assuré de jouer ce match au Parc, ndlr. On verra vendredi », a-t-il confié au micro de Canal+.

Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions
PSG
Luis Enrique

