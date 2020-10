OM : Rudi Garcia allume Dimitri Payet

L'année passée, l'Olympique de Marseille retrouvait Rudi Garcia lors d'un Olympico bouillant. Les Phocéens s'étaient imposés grâce à un grand Dimitri Payet. Le Réunionais était passé en conférence de presse avant la rencontre et n'avait pas hésité à se lâcher sur son ex-entraîneur, Rudi Garcia. Le coach a décidé de répondre dans un documentaire de la chaîne L'Équipe diffusé ce mardi.

« Si ça arrive a posteriori, passez-moi l'expression, mais le joueur n'a pas de couilles. Il faut venir dire les choses en face quand c'est le moment de le dire. Quand, parfois, il y a eu des difficultés avec mes résultats et mes équipes, il y a des joueurs qui ont été grands. Parce que s'ils n'étaient pas d'accord, on échangeait. Celui qui ne dit rien, c'est que c'est un sournois et que ce n'est pas un mec franc du collier. On a le droit aussi de se tromper sur les gens, évidemment », a lâché, cinglant, le technicien français.