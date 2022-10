Club Bruges - Porto : les compositions sont là

Rencontre de la cinquième journée de Ligue des Champions dans le groupe B, la confrontation entre le Club Bruges et le FC Porto s'annonce intéressante avec des Belges qualifiés et des Portugais qui cherchent encore à rallier les 1/8es de finale. À domicile, les Gazelles s'organisent en 3-5-2 avec Simon Mignolet dans les cages derrière Denis Odoi, Brandon Mechele et Abakar Sylla. Dans l'entrejeu, Casper Nielsen, Hans Vanaken et Raphael Onyedika prennent place. Les couloirs sont occupés par Andreas Skov Olsen et Tajon Buchanan alors que Ferran Jutgla est en pointe aux côtés de Noa Lang.

De leur côté, les Dragões misent sur un 4-4-2 avec Diogo Costa comme dernier rempart. Devant lui, Pepê Aquino, Fabio Cardoso, David Carmo et Zaidu Sanusi sont alignés. Stephen Eustaquio et Mateus Uribe constituent le double pivot avec Otavio et Galeno sur les côtés. Enfin, Mehdi Taremi et Evanilson sont associés en attaque.

Les compositions :

Club Bruges : Mignolet - Odoi, Mechele, Sylla - Skov Olsen, Nielsen, Vanaken, Onyedika, Buchanan - Jutgla, Lang

FC Porto : Costa - Pepê, Cardoso, Carmo, Zaidu - Otavio, Eustaquio, Uribe, Galeno - Taremi, Evanilson

