Liga : Villarreal chute face à Valladolid et ses Marocains

Fin de série pour Villarreal. Six jours après leur victoire spectaculaire face au Real Madrid (2-3), les joueurs de Quique Setién ont chuté face à Valladolid (1-2). Cueilli à froid d’entrée par Selim Amallah (2e), le Sous-marin jaune a pris l’eau trente minutes plus tard sur un but d’un autre international marocain, Jawad El Yamiq. La réalisation tardive d’Étienne Capoue (76e) n’aura pas eu d’incidence sur l’issue de la rencontre.

Une mauvaise opération pour Villarreal. Toujours 5èmes de Liga, les pensionnaires du stade de la Cerámica pourraient néanmoins être relégués à la 6e position, en cas de victoire du Betis face à l’Espanyol dans la soirée (18h30). De son côté, Valladolid se donne de l’air. Depuis la nomination de Paulo Pezzolano il y a dix jours, les Pucelanos ont engrangé quatre points en Liga et remontent désormais à la 12e position.

