PSG : Luis Enrique est prêt à faire valser la hiérarchie des gardiens

Luis Enrique n’est pas venu au PSG pour faire de la figuration. Le nouvel entraîneur a tenu sa première séance cette semaine dans le centre d’entraînement flambant neuf de Poissy et sous une grosse chaleur. La présaison se poursuit ce mercredi avec une double séance au programme. Tout le monde n’est pas encore revenu de vacances, notamment les internationaux. En fonction de leur travail à l’entraînement et la volonté de Luis Enrique, certains seront intégrés au loft les invitant à partir.

En ouvrant une nouvelle page, le PSG cherche à se renouveler. À tous les étages, les choses pourraient bien bouger. Le poste de gardien de but n’a pas été épargné ces dernières saisons. Avec l’arrivée de Gigio Donnarumma à l’été 2021, le club de la capitale a partagé la place de titulaire entre l’Italien et Keylor Navas, avant de faire partir l’ancien Madrilène en prêt du côté de Nottingham Forest. Après six bons mois en Angleterre (17 matches de Premier League), ce dernier est de retour mais sans doute pas pour longtemps.

Donnarumma en danger ?

Le club anglais est toujours intéressé à l’idée de le conserver. D’après L’Equipe, l’Inter surveille aussi la situation du Costaricien dans le cas où André Onana serait vendu à Manchester United. Le portier de 36 ans souhaite s’en aller. Les Nerazzurri ont également un œil sur Yann Sommer et surtout sur Hugo Lloris avec qui des premières discussions ont eu lieu comme nous vous l’avons révélé vendredi dernier. Avec le très probable départ de Navas, le PSG surveille le marché à ce poste puisque l’avenir sportif de Sergio Rico est compromis après son très grave accident de cheval.

Il ne reste plus que Donnarumma et Letellier, le jeune Lucas Lavallée étant sur le départ pour un prêt du côté de Dunkerque (L2). Mais même pour l’Italien, il y a comme un doute. Luis Enrique apprécie les gardiens avec un jeu au pied efficace. Une réflexion est menée en ce moment même sur le profil du numéro 2, ou numéro un bis, à ramener au club. Les grands noms du marché sont cochés comme De Gea, libre, Lloris et Arrizabalaga, mis sur le marché. Une première approche a même eu lieu avec l’ancien capitaine des Bleus…