Mercato : le Barça a un flop de l’OM dans sa short-list

Si la plupart des clubs sont à l’arrêt sportivement avec les fêtes de fin d’année, les dirigeants, eux, travaillent toujours d’arrache-pied avec un mercato qui ouvre ses portes dans quelques jours maintenant. Comme souvent, cette fenêtre hivernale sert d’ajustement pour combler les failles affichées lors des six premiers mois de compétition. Et au FC Barcelone, si la formation d’Hansi Flick est leader de la Liga avec 4 points d’avance sur le rival, le Real Madrid, il y a eu certaines lacunes sur le plan défensif.

En défense centrale, plusieurs joueurs n’ont pas spécialement donné satisfaction et Hansi Flick a des solutions limitées. Andreas Christensen s’est gravement blessé et sera absent environ 4 mois. Et pour ne rien arranger, le défenseur uruguayen Ronald Araujo est touché par des problèmes de santé mentale et a demandé à sa direction un peu de repos pour se ressourcer. Un enchaînement de contre-coups qui a forcé la direction du Barça à se pencher sur le recrutement d’un défenseur central cet hiver.

Le Barça pense à un drôle de coup

Selon les informations de Mundo Deportivo, le Barça a dressé une short-list et l’idée est évidemment de ne pas se ruiner mais plutôt de cibler des profils qui correspondent à la réalité sportive et financière du club. Le média catalan explique ainsi que le club a ciblé un défenseur expérimenté, qui maîtrise parfaitement l’espagnol et qui est droitier dans l’idéal. Le joueur de Benfica, Nicolás Otamendi, qui arrive en fin de contrat cet été, coche ces cases. Mais ce n’est pas le seul.

Parmi les quelques noms cités par le MD, on retrouve… Luiz Felipe. Énorme flop lors de son passage à l’OM (7 petits matches), il évolue désormais du côté du Rayo Vallecano, en D2 espagnole. Et visiblement, le Barça étudierait l’idée de le récupérer pour 6 mois afin de faire le nombre au poste de central. Mais il n’est évidemment pas en tête de liste et le Barça est aussi sceptique sur sa forme physique, lui qui est souvent touché par les blessures. Quoi qu’il en soit, son nom a clairement été étudié par les Catalans, qui décideront sans doute d’ici quelques semaines quoi faire.