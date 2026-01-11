Menu Rechercher
Real Madrid : le bijou de Vinicius Junior face au FC Barcelone

Par Chemssdine Belgacem
Barcelone 3-2 Real Madrid

Ce dimanche, c’est soir de Clasico. En Arabie saoudite, le Real Madrid et le FC Barcelone s’affronte en finale de la Supercoupe d’Espagne. Un affrontement au sommet entre les deux cadors espagnols qui a démarré sur des bases folles avec quatre buts en première période. Après l’ouverture du score de Raphinha, c’est son compatriote Vinicius qui a répondu de l’autre côté.

👀 Le festival de Vinicius Jr pour égaliser face au Barça !

Et de quelle manière ! Trouvé sur la gauche, l’ailier brésilien a percuté avant d’éliminer Koundé d’un superbe petit pont. Après avoir temporisé, le Brésilien n’a laissé aucune chance à Joan Garcia. Une belle réponse pour Vini qui n’avait pas marqué depuis le 4 octobre avec le Real Madrid et qui était décrié par ses supporters depuis plusieurs mois.

