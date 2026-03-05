PSG : Luis Enrique et la comparaison entre Dembélé et Barcola

Luis Enrique a innové lors du déplacement victorieux au Havre (1-0) samedi dernier. En l’absence d’Ousmane Dembélé, c’est Bradley Barcola qui a pris la pointe de l’attaque et avec succès puisqu’il a inscrit l’unique but de la rencontre. Le Parisien totalise 9 réalisations cette saison (et 6 passes décisives en 35 matchs), toutes en Ligue 1, mais il ne faut pas le voir comme le "nouveau Dembélé", affirme Luis Enrique.

La suite après cette publicité

«La première chose, ce n’est pas correct de faire des comparaisons entre les joueurs. Ce que je peux dire de Bradley (Barcola), c’est qu’il a eu beaucoup de minutes, il peut jouer partout, je suis content de ce que j’ai vu, révèle l’Asturien en conférence de presse ce jeudi, à la veille de la réception de Monaco (20h45) en championnat. On attend de voir de meilleures choses, c’est ce que j’attends de Barcola.»