OM : Kolasinac absent environ 3 semaines

L'Olympique de Marseille se débrouille plutôt bien défensivement cette saison. La puissance et la profondeur de banc d'Igor Tudor n'y sont bien sûr pas pour rien. Acheté initialement pour être piston gauche ou latéral gauche, Sead Kolasinac a été replacé en défenseur central gauche dans cette défense à trois imaginé par le géant croate cette saison.

Ainsi, il a même pendant longtemps tenu la corde pour être le titulaire cette saison à ce poste. Contre Angers, l'ancien d'Arsenal a manqué la rencontre à cause d'une blessure. Il ne sera pas dans le groupe non plus ce mardi pour la confrontation face au Sporting CP à l'Orange Vélodrome. Igor Tudor, son entraîneur, a annoncé qu'il devrait être absent trois semaines.