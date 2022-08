FC Metz : Rennes, l’OL, l'Atlético et Villarreal s’arrachent la belle affaire Fabien Centonze

La suite après cette publicité

À un peu plus de trois semaines de la fin du mercato, de nombreux clubs cherchent encore à renforcer leur effectif en quête de la belle affaire. Et s'il y a un joli coup à tenter en ce début du mois d'août, c'est bien Fabien Centonze. Le latéral droit de 26 ans, qui avait fait un début de saison tonitruant avec le FC Metz l'an passé en Ligue 1 (4 buts et 1 passe décisive en 16 matches dont un doublé lors de l'ouverture de la L1 face au LOSC) avait vu ses belles performances stoppées nettes par plusieurs blessures.

Aujourd'hui revenu à son meilleur niveau et à l'entraînement, l'ancien Lensois représente un bien trop gros salaire pour le club mosellan en Ligue 2. Disposant avec le jeune William Mikelbrencis d'un titulaire en puissance à droite de la défense, le FC Metz, qui réclamait 3 M€, il y a peu pour transférer l'une des plus grosses valeurs marchandes de son effectif, a revu ses prétentions à la baisse et envisage désormais de prêter Centonze avec option d'achat.

Rennes et l'OL en pole, l'Atlético et Villarreal en embuscade

Une aubaine pour de nombreux clubs en recherche d'un latéral droit d'expérience pour doubler ce poste pour le moins recherché. En France, deux clubs sont très chauds et ont déjà noué des contacts avec l'agence Stellar qui représente le joueur. Selon nos informations, il s'agit de Rennes (qui pense à lui depuis plusieurs semaines) et de l'OL qui cherche toujours à concurrencer Malo Gusto pour le poste de latéral droit.

Si les deux clubs français sont prêts à bondir sur l'occasion, ils ne vont pas devoir trop tergiverser. En Espagne, Villarreal et l'Atlético de Madrid ont flairé la bonne affaire et ont sondé également l'entourage du latéral droit de 26 ans, encore sous contrat avec le FC Metz jusqu'en juin 2024.