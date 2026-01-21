Liverpool : la réaction à chaud de Virgil van Dijk

Liverpool va mieux. Après un début de saison plus que chaotique, les Reds ont confirmé, ce mercredi soir, leur renouveau en terrassant l’Olympique de Marseille (3-0). Après la rencontre, Virgil van Dijk savourait logiquement.

«On a fait un très bon match, un clean-sheet, un beau stade, c’est très bien, il faut continuer et être maintenant focus sur samedi et Bournemouth.

Il n’y a pas d’équipe facile quand on est un joueur professionnel, Marseille a une très belle équipe, de très bons joueurs, un bon coach. Il fallait qu’on soit bons et on l’a été. On aurait pu marquer plus mais c’est bien».