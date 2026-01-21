Ligue des Champions
Liverpool : la réaction à chaud de Virgil van Dijk
1 min.
Liverpool va mieux. Après un début de saison plus que chaotique, les Reds ont confirmé, ce mercredi soir, leur renouveau en terrassant l’Olympique de Marseille (3-0). Après la rencontre, Virgil van Dijk savourait logiquement.
«On a fait un très bon match, un clean-sheet, un beau stade, c’est très bien, il faut continuer et être maintenant focus sur samedi et Bournemouth.
Il n’y a pas d’équipe facile quand on est un joueur professionnel, Marseille a une très belle équipe, de très bons joueurs, un bon coach. Il fallait qu’on soit bons et on l’a été. On aurait pu marquer plus mais c’est bien».
