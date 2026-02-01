Menu Rechercher
Lutsharel Geertruida n’ira pas à Liverpool

Par Tom Courel
Arne Slot, entraineur de Liverpool @Maxppp

Le possible accord impliquant Lutsharel Geertruida (25 ans) et Liverpool est désormais considéré comme abandonné par Sunderland (11e). En effet, selon les récentes informations de The Athletic, le club de Premier League (4e) aurait estimé que les discussions n’étaient pas suffisamment avancés ces derniers temps. Il a donc été conclu que les négociations n’allaient pas être poursuivies entre les parties. Des échanges ont pourtant eu lieu au cours des dernières 24 heures, dans une tentative de relancer le dossier du joueur néerlandais, sans succès.

Côté Liverpool, aucun signal d’alarme n’a été effectué. La direction des Reds ne fera pas de ce dossier une priorité durant la suite de ce mercato hivernal. Par ailleurs, à quelques heures de la fin de cette fenêtre, elle prévoit dorénavant d’explorer d’autres options pour renforcer leur effectif. Ayant pris part à 17 rencontres cette saison, sans avoir effectué la moindre passe décisive, ni inscrit le moindre but, le défenseur pourrait finalement être amené à rester dans sa formation actuelle jusqu’à la fin de son contrat, en juin prochain.

