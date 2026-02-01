Liverpool se jette sur une ancienne cible de l’OM pour renforcer sa défense

Après avoir passé un automne très compliqué, Liverpool s’est ressaisi et s’est replacé parmi les concurrents pour une place en Ligue des Champions l’an prochain, en plus de s’être qualifié directement pour les huitièmes de finale de l’édition actuelle. Et au sortir d’une large victoire face à Newcastle (4-1), Arne Slot a assuré qu’il était nécessaire d’effectuer quelques ajustements avant la clôture du mercato, lundi soir.

« Ces dernières 48 à 72 heures ont été marquées par de nombreuses spéculations. Nous cherchons à renforcer l’effectif. Je ne sais pas exactement ce qui se passe en ce moment, mais nous préférons consolider l’équipe plutôt que l’affaiblir. On verra ce que nous réservent les prochaines 48 heures ! », a ainsi déclaré Slot. Conor Bradley et Jeremie Frimpong, les deux arrières droits, sont tous deux actuellement indisponibles en raison de blessures, tandis que les absences respectives de Joe Gomez et Giovanni Leoni montrent une profondeur de banc assez faible.

Un défenseur très polyvalent

Pour se renforcer avant la fin du mercato, Liverpool avait pensé à recruter Denzel Dumfries de l’Inter Milan, ce qui aurait entraîné le départ du milieu de terrain Curtis Jones, dans le cadre d’un échange, mais cette option est considérée comme peu probable. Alors, Arne Slot a pensé à un de ses anciens joueurs du Feyenoord pour se renforcer : Lutsharel Geertruida, auteur de 18 apparitions cette saison avec les Black Cats. Actuellement prêté par le RB Leipzig à Sunderland, Geertruida est capable d’évoluer au poste d’arrière droit, de central ou de milieu défensif et se définit comme un profil parfait pour renforcer les Reds.

D’après The Athletic, Liverpool est en pourparlers concernant un prêt du défenseur. Pour que le transfert ait lieu, le RB Leipzig devra rompre l’accord de prêt, et Liverpool devra alors trouver un accord avec le club de Bundesliga et Sunderland, qui cherchera un remplaçant et une compensation pour le départ du joueur, mais des discussions sont en cours concernant la fin de cet accord et un transfert à Anfield. Il ne reste que quelques heures pour que cette opération ne soit validée. Pour rappel, Geertruida avait été ciblé par l’OM au début du mercato estival.