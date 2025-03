Real Madrid : le nouveau rôle de Dani Carvajal

Une fois n’est pas coutume, le Real Madrid vit une saison marquée par les blessures. Parmi les joueurs encore à l’infirmerie aujourd’hui, et qui y resteront encore un bon moment, figure Dani Carvajal. Victime d’une très grave blessure au genou lors d’un match de Liga contre Villarreal le 6 octobre dernier, le latéral droit poursuit sa rééducation, mais AS a révélé que le joueur de 33 ans fait bien plus que cela en coulisses.

Le média espagnol explique que Carvajal est de plus en plus présent pour appuyer le staff technique de l’équipe de Carlo Ancelotti. Une initiative que l’Italien apprécie grandement. De plus, le champion d’Europe 2024 avec la Roja est présent dans le vestiaire, avant, mais aussi à la fin des matchs, prodiguant notamment des conseils aux plus jeunes et encourageant le reste des troupes. Pour ce qui est de son retour sur les terrains, Carvajal espère jouer quelques minutes lors de la Coupe du Monde des Clubs, qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet.