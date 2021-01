PSG-Montpellier : les notes du match

A l'occasion de la 21ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueillait Montpellier au Parc des Princes. Sur une belle dynamique en championnat avec deux succès consécutifs face à Brest et Angers, les Parisiens voulaient enchainer pour conserver leur place de leader au classement. Côté héraultais, on restait sur deux défaites et un nul sur les trois derniers matchs. Un succès sur la pelouse du champion de France relancerait inéluctablement le MHSC. Pour cette affiche de 21 heures, Mauricio Pochettino de retour sur le banc, alignait un 4-2-3-1 avec le seul Icardi en pointe. Michel Der Zakarian optait pour un 5-4-1 et devait se passer des services d'Andy Delort blessé.

Il fallait attendre la 9ème pour entrevoir la première occasion parisienne du match, avec Florenzi qui centrait fort devant le but pour Icardi trop juste. Au quart d'heure de jeu, le PSG se montrait une nouvelle fois dangereux avec Paredes à la manette qui distillait une passe laser dans la profondeur à Mbappé fauché à l'extérieur de la surface par Omlin. Après consultation de la VAR, l'arbitre expulsait le portier héraultais. Le champion de France se montrait pressant avant la demi-heure de jeu mais Icardi bien servi par Neymar croisait trop sa frappe devant Bertaud (26e).

Kylian Mbappé retrouve le chemin des filets

Trois minutes plus tard, Kurzawa sur la gauche centrait dans la surface pour Di Maria dont la frappe ne trouvait pas le cadre (29e). Fort logiquement, le PSG ouvrait le score après la demi-heure de jeu. Di Maria lançait dans la profondeur Mbappé qui d'un superbe piqué gagnait son duel face à Bertaud (1-0, 34e). En confiance après cette ouverture du score, les hommes de Pochettino voulaient rapidement faire le break mais la frappe de Neymae était repoussée par Bertaud (39e). Au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain restait entreprenant et Florenzi voyait son centre difficilement maitrisé par Bertaud (46e). Le portier héraultais sauvait les siens sur une volée à bout portant d'Icardi (54e). Le PSG réalisait le break à l'heure de jeu. Verratti décalait Mbappé sur la droite qui centrait pour Neymar qui ajustait Bertaud (2-0, 60e).

Quelques secondes plus tard, le MHSC buvait la tasse. Bien décalé sur la droite, Florenzi distillait un bon centre au six mètres pour Icardi qui trompait Bertaud (3-0, 61e). La défense héraultaise coulait définitivement deux minutes plus tard. Neymar alertait Icardi qui servait sur un plateau Mbappé qui poussait le ballon au fond des filets (4-0, 63e). En feu, le champion de France déroulait face à une formation héraultaise à dix et aux abois. Layvin Kurzawa tentait un magnifique retourné acrobatique qui heurtait la transversale (70e). Les hommes de Mauricio Pochettino géraient tranquillement la fin de match et Mbappé profitait d'une série de contres pour s'offrir un duel face à Bertaud (86e). Grâce à ce treizième succès de la saison, le PSG prenait provisoirement trois longueurs d'avance sur le LOSC.

L'homme du match : Mbappé (7,5) : l'attaquant français a connu une entame compliquée marquée notamment par des contrôles ratés sur des passes anodines. Le natif de Bondy provoque l'expulsion d'Omlin qui l'a fauché à l'extérieur de la surface (15e). Le champion du monde profite d'une belle offrande de Di Maria pour ouvrir le score d'un piqué astucieux (1-0, 34e). L'international tricolore marquait ainsi son treizième but de la saison. En confiance avec ce but, l'ancien Monégasque s'est montré plus tranchant dans ses accélérations. Le numéro sept parisien profitait d'un bon décalage de Verratti pour offrir le deuxième but de son équipe à Neymar (2-0, 60e). Très inspiré, il inscrit un doublé sur un beau service d'Icardi (4-0, 63e). Le buteur francilien a un peu disparu de la circulation en fin de match malgré un ultime duel face à Bertaud (86e), mais sa prestation du soir devrait le remettre sur le droit chemin.

PSG

Navas (5,5) : le portier costaricien n'a absolument pas été sollicité dans le premier acte. L'ancien Madrilène a quitté prématurément les siens sur blessure. Remplacé à la 46e par Rico qui n'a absolument rien eu à faire ce soir.

Florenzi (7) : comme à son habitude, le latéral droit italien se distingue par sa générosité sur le terrain. Son superbe centre pour Icardi aurait pu être décisif (9e). Toujours force de proposition pour le porteur du ballon, ses centres restent toujours dangereux pour la défense adverse. Passeur décisif sur le troisième but parisien marqué par Icardi (3-0, 61e). Encore une rencontre pleine fournie par l'international transalpin.

Marquinhos (6) : le capitaine parisien associé une nouvelle fois à Abdou Diallo en charnière centrale, n'a pas eu trop à s'employer dans le premier acte. Il s'est contenté de rester concentré et bien diriger sa défense. Toujours aussi dominateur dans les duels, le défenseur central brésilien a dû rendre prématurément son brassard de capitaine sur blessure. Remplacé à la 51e par Kehrer qui a profité du scénario du match favorable pour passer une soirée tranquille.

Diallo (5,5) : l'ancien joueur du Borussia Dortmund n'a pas eu grand-chose à faire dans le premier acte. Hormis une erreur d'inattention dans la relance en début de match, le défenseur central français s'est montré appliqué dans ses démarches. Le scénario du match lui a également rendu la tâche plus facile.

Kurzawa (5,5) : très peu sollicité défensivement dans le premier acte, l'intéressé en a profité pour se projeter vers l'avant. Son centre pour Di Maria aurait pu être décisif (29e). Très disponible offensivement, son superbe retourné acrobatique a heurté la transversale (70e). Jamais contrarié dans son couloir, l'ancien Monégasque a passé une soirée tranquille. Remplacé à la 76e par Bakker

Verratti (6,5) : très présent à la récupération du ballon, le Petit Hibou oriente le jeu de son équipe à merveille. Le milieu italien n'a aucun mal pour alterner jeu court et jeu long. Toujours aussi généreux dans l'effort, il n'hésite pas à se sacrifier pour le collectif. Son décalage pour Mbappé est décisif sur le but inscrit par Neymar (2-0, 60e). L'international transalpin a commis quelques fautes évitables en fin de match. Averti à la 81e .

Paredes (7) : le milieu argentin a régalé dans le premier quart d'heure par ses passes lasers sur les occasions d'Icardi (9e) et Mbappé (15e). Son association avec Verratti dans l'entrejeu parisien reste intéressante. Sa faculté à casser les lignes adverses par ses transmissions constitue une belle arme pour son équipe. Sa volonté à jouer vers l'avant reste appréciable. Un peu plus discret dans le second acte, mais sa prestation globale est satisfaisante. Remplacé à la 76e par Danilo

Di Maria (6,5) : El Fideo a souvent essayé de combiner avec Mbappé dans le jeu. Bien servi dans la surface par Kurzawa, l'international argentin voyait le cadre se dérober (29e). Passeur décisif sur l'ouverture du score de Mbappé (1-0, 34e). L'ancien Madrilène s'est souvent positionné au coeur du jeu dans le premier acte, laissant l'initiative à Florenzi dans le couloir droit. Sa qualité dans les transmissions reste à souligner. Un match sérieux avec une nouvelle passe décisive à la clé.

Neymar (7,5) : l'international brésilien a beaucoup réclamé le ballon dans les premiers instants du match. Très actif, l'ancien Barcelonais s'est distingué par ses provocations balle au pied. Sa merveilleuse passe de l'extérieur du pied pour Icardi aurait pu être décisive (26e). Dans tous les coups offensifs de son équipe, le numéro dix parisien voyait sa belle frappe repoussée par Bertaud (39e). Récompensé de ses efforts par un but sur un service de Mbappé (2-0, 60e). La star auriverde est également impliquée sur le quatrième but de Mbappé (4-0, 63e). En fin de match, l'intéressé a trop souvent cherché l'exploit individuel et a agacé à plusieurs reprises ses adversaires par son comportement. Malgré cela, il reste tout simplement au-dessus du lot techniquement.

Mbappé (7,5) : voir ci-dessus.

Icardi (7) : titularisé à la place de Moïse Kean à la pointe de l'attaque parisienne, l'attaquant argentin est trop court sur un centre de Florenzi (9e). L'ancien joueur de l'Inter n'a pas su profiter d'une offrande de Neymar pour ouvrir le score (26e). Comme souvent, le numéro neuf parisien n'a pas touché beaucoup de ballons dans le jeu. Sa volée à bout portant a bien été repoussée par Bertaud (54e). Mais le buteur argentin n'a jamais baissé les bras et a trouvé le chemin des filets sur un bon centre de Florenzi (3-0, 61e). L'intéressé a su se montrer altruiste en offrant un doublé à Mbappé (4-0, 63e). Remplacé à la 82e par Sarabia

Montpellier