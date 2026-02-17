La Liga remporte une victoire importante dans la lutte contre le piratage

La Liga a franchi un nouveau cap dans sa lutte contre le piratage. La ligue espagnole a annoncé ce mardi avoir obtenu en justice la reconnaissance de la responsabilité des services VPN dans la diffusion illégale de matches sur internet. Dans son communiqué, elle affirme avoir été informée de « plusieurs décisions rendues par le tribunal de commerce n°1 de Cordoue » accordant les mesures conservatoires demandées contre NordVPN et ProtonVPN. Ces décisions reconnaissent le rôle de ces « intermédiaires technologiques » dans le processus de piratage de rencontres du championnat ibérique et leur imposent de rendre inaccessibles depuis l’Espagne les adresses IP identifiées comme diffuseurs illégaux.

Les ordonnances s’appuient également sur le règlement européen sur les services numériques (DSA), qui contraint ces entreprises à empêcher l’usage de leurs infrastructures pour commettre des infractions. NordVPN et ProtonVPN devront donc mettre en œuvre « les mesures nécessaires » pour bloquer les flux pirates liés à la Liga. Pour la Liga, il s’agit de protéger plus efficacement les droits audiovisuels de ses clubs en asséchant l’une des principales voies d’accès au streaming pirate.