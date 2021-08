L'OM tout proche de trouver une porte de sortie à Darío Benedetto

Cet été l'Olympique de Marseille a bougé dans tous les sens. Si du côté des arrivées, Gerson, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi ou encore William Saliba sont arrivés, sur le plan des départs ça a été aussi animé. Ainsi, Florian Thauvin, Valère Germain, Saîf-Eddine Khaoui, Yohann Pelé, Christopher Rocchia et Yuto Nagatomo ont quitté le club librement tandis que Kevin Strootman et Hiroki Sakai ont également pris la tangente.

Devenu remplaçant d'Arkadiusz Milik sur le front de l'attaque, Darío Benedetto (31 ans) était aussi concerné par un mouvement cet été, mais rien ne s'est passé comme prévu pour le moment. Annoncé tout proche de Sao Paulo, il a finalement vu le club brésilien se retirer. Dernièrement, Elche était sur les rangs. Le club espagnol dont le président est le célèbre et sulfureux agent Christian Bragarnik voulait profiter des réseaux argentins de son patron. Cependant, Guido Carrillo est resté et Elche n'a pas pu insister pour Dario Benedetto.

Vers un prêt d'un an

Finalement, une nouvelle équipe a pris place dans ce dossier et l'avancement semble très positif. Ainsi d'après les informations du média espagnol AS, le Real Betis Balompié a fait son irruption. Les Verdiblancos sont actuellement en train de pousser Loren Moron vers un départ. Les dirigeants andalous verraient en Darío Benedetto, le candidat idoine pour hausser la concurrence avec Borja Iglesias et mettre la pression sur ce dernier pour le poste de titulaire.

Dans le même temps, Darío Benedetto serait particulièrement séduit à l'idée de rejoindre le club sévillan. Ce dernier est d'ailleurs qualifié en Europa League cette saison. Darío Benedetto dont le niveau a chuté drastiquement à l'Olympique de Marseille malgré des débuts probants pourrait donc rejoindre le Real Betis Balompié dans le cadre d'un prêt d'un an. Un départ qui s'il se confirme permettrait aux Phocéens de se séparer d'un gros salaire.