Liga : terrible retour sur terre pour Girona

C’était un parcours quasi sans faute jusqu’ici, et cette lourde défaite n’enlèvera rien à la saison majestueuse que réalise Girona. Mais, forcément, une telle déculottée change les choses et risque de servir de tournant dans la saison des Catalans. Avant tout, c’est un sacré message envoyé par le Real Madrid, qui a fait étalage de toute sa force de frappe et de tout son talent, tenant à remettre les points sur les i. Avec cinq points d’avance désormais et une humiliation infligée à leur principal rival pour le titre, les hommes de Carlo Ancelotti ont fait un énorme pas en avant vers le titre de Liga.

La suite après cette publicité

Forcément, les réactions sont assez fortes dans la presse espagnole. Et pour beaucoup, c’est la fin du joli conte de fées pour l’équipe entraînée par Michel. « Le Real Madrid fait retomber Girona du ciel dans un match où la tradition a roulé sur la nouveauté », peut-on lire dans le journal AS par exemple. « Girona s’écrase contre la réalité », explique de son côté RTVE, la radio-télévision publique espagnole.

À lire

Real Madrid : coup dur pour Jude Bellingham

Girona n’a rien pu faire

« On a eu la sensation qu’avec le coup de sifflet final, c’était la fin d’un joli rêve », explique de son côté Sport. Une différence de niveau qui a laissé les Catalans impuissants tout au long du match, surtout que du côté de Madrid, il y avait une hécatombe en défense. Un retour sur terre difficile qui a rappelé à Girona qu’il était peut-être encore un peu trop tôt pour s’imaginer côtoyer les sommets. « Ils nous ont ridiculisé et nous ont rappelé que ce (la Liga, NDLR) n’était pas notre combat », confiait Michel après la rencontre.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Real Madrid 61 24 37 19 4 1 52 15 2 Girona 56 24 23 17 5 2 52 29

Reste maintenant à voir comment la bande d’Aleix Garcia et de Savinho va se remettre de cette défaite cuisante. Surtout que le calendrier des Catalans n’est pas évident, puisque c’est un déplacement sur la pelouse de l’Athletic, équipe très en forme et toujours redoutable à la maison, qui se présente pour la prochaine journée de Liga. L’occasion de se relancer et de montrer que cette défaite à Madrid n’était qu’un accident… ou entamer la première période de crise de la saison…