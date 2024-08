Arsenal - OL : les compositions officielles

Fin de la préparation estivale pour l’Olympique Lyonnais avec un choc contre Arsenal lors de l’Emirates Cup. Les Gones s’articulent dans un 3-5-2 avec Lucas Perri comme dernier rempart derrière Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Duje Caleta-Car. L’entrejeu est composé de Maxence Caqueret, Nemanja Matic et Corentin Tolisso alors qu’Ainsley Maitland-Niles et Abner officient en tant que pistons. En attaque, Georges Mikautadze et Saïd Benrahma sont associés.

De leur côté, les Anglais s’organisent dans un 4-3-3 avec David Raya dans les cages derrière Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Oleksdanr Zinchenko. Thomas Partey est placé en sentinelle derrière Martin Odegaard et Declan Rice. Enfin, Bukayo Saka, Kai Havertz et Gabriel Martinelli sont associés en attaque.

Les compositions

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Odegaard, Partey, Rice - Saka, Havertz, Martinelli

Olympique Lyonnais : Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhaté - Maitland-Niles, Caqueret, Matic, Tolisso, Abner - Mikautadze, Benrahma