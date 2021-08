EdF, Euro : Didier Deschamps revient sur son altercation avec Kingsley Coman

La suite après cette publicité

Le 28 juin dernier, la France était éliminée de l’Euro 2020 en huitième de finale. Après un match nul 3-3 au bout de la prolongation face à la Suisse, les Bleus s’étaient finalement inclinés aux tirs au but (4-5). Au-delà de l’élimination, une des images de ce match a été l’altercation entre Didier Deschamps et Kingsley Koman. Entré en seconde période à la place de Clément Lenglet, le joueur du Bayern Munich a ressenti une gêne musculaire. Mais il a refusé de sortir et a insisté pour continuer la rencontre malgré cette blessure, avant de finalement y être contraint à la 111e minute. Dans une interview accordée à L’Équipe, le sélectionneur de l’équipe de France est revenu sur ce moment du match.

« Ce n'est pas qu'il refuse. On est encore dans l'interprétation. Kingsley a un historique en équipe de France souvent contrarié par les blessures. L'une d'entre-elles (cheville) l'a empêché d'être à la Coupe du monde. Il a raté pas mal de rendez-vous par ailleurs. Là, il joue et, en plus, il vient de permettre à l'équipe de France de passer d'une situation où elle est menée à une autre où elle mène 3-1. Alors, il a envie de continuer en dépit de son problème musculaire. C'est humain. J'ai eu une discussion avec lui. Par rapport à sa situation et à la frustration qu'elle génère, il a envie de continuer, pense qu'il peut. Moi, je pense que ça va être difficile car c'est musculaire. Et quelques minutes plus tard, il réalise que ce n'est pas possible. Mais je comprends tout ça. Il ne veut pas lâcher. Ce ne sont pas de mauvaises intentions de sa part. Sur le moment, on est dans l'action ». Didier Deschamps avait raconté la scène le soir même de l'élimination, plus à chaud.