Rennes : Florian Maurice s'exprime sur le futur d'Eduardo Camavinga

Si le futur d'Eduardo Camavinga est en suspens avant même le début du mercato estival, le directeur technique du Stade Rennais Florian Maurice a été interrogé sur la situation contractuelle de son milieu de terrain de 18 ans. Courtisé par plusieurs grandes écuries européennes, le dirigeant de 47 a avoué ne pas avoir reçu de proposition concrète pour son international tricolore, sous contrat avec le club breton jusqu'à l'été prochain.

«Je le répète, quand un joueur arrive à un an de la fin de son contrat, soit il s'en va, soit il prolonge. Pas de proposition concrète sur le bureau du président. On travaille encore pour prolonger Eduardo, on n'a toujours pas avancé à ce niveau là. Il reste 3 semaines sur le mercato», a-t-il affirmé au micro de Prime Video Sport, à la mi-temps de la rencontre entre le Stade Rennais et le RC Lens.