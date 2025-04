Barça : Raphinha sous le choc de la remontada contre le Celta Vigo

Menés 3-1 sur leur propre pelouse par le Celta Vigo, grâce notamment à un triplé de Borja Iglesias, le FC Barcelone a su trouver des ressources insoupçonnées pour aller décrocher une victoire qui s’avèrera sans doute décisive dans la course au titre. Après la rencontre, l’ailier catalan Raphinha, auteur d’un doublé dont un penalty salvateur dans les derniers instants du match, n’en revenait pas d’un tel scénario.

«Le héros, ce n’est pas moi, c’est l’équipe. Marquer 50 buts avec cette équipe, en moins de trois ans, c’est quelque chose de très spécial pour moi. Honnêtement, même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais imaginé que ce soit possible de revenir. Mais y parvenir est vraiment extraordinaire», a déclaré l’international brésilien. Avec deux buts et une passe décisive, Raphinha porte son total cette saison toutes compétitions confondues à 35 buts et 23 passes décisives, faisant de lui le joueur le plus décisif d’Europe devant Mohamed Salah.