Qualifs Euro 2024 : la Lettonie dompte l’Arménie

Lanterne rouge du groupe D des qualifications à l’Euro 2024, la Lettonie défiait l’Arménie, ce jeudi à 18 heures. Au Skonto Stadions de Riga et devant son public, la sélection entraînée par Dainis Kazakevics a décroché son premier succès de cette campagne éliminatoire. Un succès qui fait les affaires de la Croatie et la Turquie, occupant les deux premières places de cette poule.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Arménie 7 6 -1 2 1 3 8 9 5 Lettonie 3 6 -8 1 0 5 5 13

Rapidement devant grâce à une réalisation de Janis Ikaunieks, les Lettons étaient pourtant réduits à 10 au retour des vestiaires. Malgré le carton rouge reçu par Marcis Oss (52e), les locaux faisaient preuve de réalisme offensif et ajoutaient un second but après l’heure de jeu par l’intermédiaire de Daniels Balodis (2-0, 68e). Avec cette victoire (2-0), la Lettonie reste dernière du groupe. L’Arménie est 3e mais reste à 3 points des Croates et des Turcs, qui s’affrontent à partir de 21 heures.